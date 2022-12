Emiten órdenes de detención contra presuntos responsables del brote de meningitis en Durango

La Fiscalía General del estado de Durango informó en un comunicado que obtuvo siete órdenes de detención contra de administradores y dueños de hospitales privados por su presunta responsabilidad en el brote de meningitis que se reporta en ese estado.

Hasta el lunes se registraban 71 casos confirmados de meningitis micótica y 22 muertes, de acuerdo con el más reciente informe de la Secretaría de Salud de Durango.

La meningitis es una inflamación de las membranas que cubren y protegen el cerebro y la médula espinal. Generalmente la causa una infección, frecuentemente de una bacteria o virus, pero también puede generarse por patógenos menos comunes, como hongos en este caso.

Las autoridades sanitarias han aclarado que la meningitis no es contagiosa.

Los presuntos responsables son acusados de los delitos de homicidio y lesiones agravadas. Actualmente están prófugos por lo que la Fiscalía estatal ha solicitado apoyo de los 32 estados, la Fiscalía federal, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Interpol para dar con su paradero, según el comunicado.

¿Quiénes padecen más la meningitis?, ¿Cómo afecta al cuerpo?

El 1 de noviembre, la Secretaría de Salud de Durango reportó los primeros siete casos de meningitis en hospitales privados del estado, todos ellos con el antecedente común de haber sido sometidos a cirugías.

Las autoridades sanitarias del estado han confirmado que la meningitis se debió a la presencia del hongo Fusarium solani, el cual ingresó al cuerpo de los pacientes contagiados debido a los procedimientos realizados durante la cirugía para anestesiar a los pacientes, descartando que las sustancias utilizadas estuvieran contaminadas.

La Fiscalía precisó en el comunicado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios (Cofepris) revisó un medicamento utilizado en los hospitales como anestésico.

“Se determinó que de las muestras aseguradas en dicho nosocomio no se encontró crecimiento del hongo y que el etiquetado del mismo fue reconocido como auténtico por el laboratorio de fabricación”, se lee en el comunicado.

La Fiscalía consiguió además el embargo precautorio de 17 bienes inmuebles, incluyendo donde se encuentran los hospitales para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

Rastreo y monitoreo de más casos

En una entrevista con varios medios de comunicación, el gobernador de Durango, Alejandro Villegas Villarreal, informó que de forma preventiva se ha contactado a 1.400 pacientes que fueron sometidos a cirugías en los hospitales dede mayo hasta la fecha donde hubo brotes para descartar más casos y suministrarles un antimicótico.

“Que empecemos a darles un antimicótico tomado, vía oral, a todas independientemente de que salga o no en la punción lumbar positivas o negativas, si fueran positivas y tienen síntomas las internamos de manera inmediata, si no tienen síntomas y no salen positivas les vamos a dar un antimicótico que nos permita empezar a tratar con tiempo esto y las vamos a estar monitoreando cada ocho días”, dijo el gobernador.

La Secretaría de Salud de Durango informó en un comunicado que cinco pacientes con síntomas de meningitis micótica fueron dados de alta.

Villegas Villarreal dijo que los pacientes que se han recuperado dan esperanza a otros más que aún son atendidos.

El gobernador agregó que se atenderá también a las familias de las víctimas y particularmente a los niños y las niñas que perdieron a sus madres a consecuencia de esta enfermedad.

Fuente : CNN