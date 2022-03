¡Trágico! Muere adolescente de 14 años al caer de juego mecánico en Florida.

Un adolescente de 14 años falleció la noche del pasado jueves 24 de marzo luego de que cayera de un juego mecánico que eleva a 30 pasajeros a 130 metros de altura, desde donde se les suelta en caída libre.

Las autoridades informaron que los hechos sucedieron a las 11:00 de la noche, aproximadamente, en un parque de diversiones llamado ICON Park el cual está ubicado en Orlando, Florida.

El menor fue identificado como Tyre Sampson, quien era originario de Missouri; no obstante, estaba de viaje por Florida. Así, subió al juego llamado Free Fall, el cual se estrenó en diciembre del año pasado y fue anunciado como “la torre de caída más alta del mundo”.

A look at the restraints on the Orlando Free Fall ride. They pull over the rider – similar to a roller coaster (no seat belts). 2 workers do safety checks and make sure restraints are locked. A 14-year-old boy tragically died in the ride last night. @fox35orlando pic.twitter.com/UuvjadcCJq

— Ryan Elijah FOX 35 (@ryanelijah) March 25, 2022