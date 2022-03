Sasha Sokol denuncia que fue abusada por Luis de Llano a los 14 años.

Sasha Sokol acusó a Luis de Llano de haber abusado de ella durante su relación, esto luego de que el productor dio detalles de su ‘romance’ con la cantante durante una entrevista para el programa de Yordi Rosado en YouTube.

«Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio», escribió la famosa en su cuenta de Twitter.

«Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos», agregó Sasha.

Sasha aceptó su relación con el productor, pero puntualizó que ésta comenzó cuando ella tenía 14 y él 39: «Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá».

«Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó —al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra “desadoptar” no existe en el diccionario—. Ésa fue la primera gran pérdida de mi vida. Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida», reveló la cantante.

Sokol recordó que al cumplir 17 «le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él».

La famosa reconoció que le costó trabajo terminar su relación con Luis, pues «era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada».

«¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad», añadió.

En otro tuit, Sasha dio a conocer que su mensaje lo escribió «llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo». Y se cuestionó: «¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme?».

Asimismo, la vocalista confesó que su relación con De Llano terminó hace 33 años, «pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo».

«Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo – ni debo -guardar silencio. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad. Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda. Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada».

Por último, Sasha deseó que otras mujeres «alcen la voz si viven en alguna situación de abuso. No pienso hablar más de este tema. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis de Ya No».

Luis de Llano habla de relación con Sasha Sokol: “me enamoré”

En entrevista para el programa de Yordi Rosado en YouTube, el productor admitió que tuvo una relación con Sasha: “No hay historia qué contarte. Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas».

«Hay un enamoramiento que digamos que es platónico, profesional, de trabajo, ¿por qué?, porque yo le producía sus discos, entonces ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan digo ‘no, ahí no hay nada qué contar, fue muy simple’”, reveló.

Luis dijo que él se enamoró profundamente de Sasha y que sostuvieron el amorío por seis meses: “Tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella, y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”.

Además, aseguró que la madre de Sasha tenía conocimiento. “La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo: ‘Oye no quiero que esté en tu casa más’, y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente”.

“Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente. Yo fui el que de repente agarró un afecto por ella. ¿Qué buscaban todas las niñas? Una suerte de imagen paterna, creo que por ese lado fue”, agregó.

Fuente: Milenio