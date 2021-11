Con sólo 9 años, pequeña defiende a su mamá de un asaltante.

Una niña de nueve años fue condecorada por la Policía de West Palm Beach Florida por su heroico acto al defender a su madre durante un robo violento, donde la menor enfrentó a un ladrón que agredió a su madre para despojarla de sus pertenencias.

Según la policía, la niña y su madre regresaban a su automóvil después de ir a un supermercado y cuando iban a abordar el vehículo, el agresor corrió hacia la madre de Journee Nelson para arrebatarle su bolso, revela Infobae.

Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre, donde el intento de robo fue captado por cámaras de seguridad del estacionamiento del supermercado y las imágenes fueron difundidas en redes sociales, que mostraron al hombre vestido de sudadera gris, con bermudas negras y tenis, quien tras procurar que nadie lo observara, atacó a la señora Nelson.

Por su lado, la víctima narró que cuando cargaba las bolsas, el ahora detenido corrió hacia ella, la tiró al piso para después forcejear con ella para quitarse su bolso. Además, se informó que el hubo una supuesta amenaza de arma de fuego, pues el asaltante amenazó con dispararle a la mujer mientras buscaba algo en su cintura. La niña reaccionó y se abalanzó contra el ladrón, golpeándolo en su cabeza.

WOW. A 9-year-old girl ran to her mom's defense this month when a man attempted a daytime robbery along Broadway Ave. @WestPalmPD will recognize the child today for her bravery. 🌟A man was later charged with robbery and battery causing great bodily harm. @WPTV @FOX29WFLX pic.twitter.com/hOqQfbqr07

— Ashleigh Walters (@AshleighWalters) November 18, 2021