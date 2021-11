[VIDEO] Como de película, llueve dinero en California.

Una escena digna de película se dio en una carretera de California cuando decenas de personas detuvieron sus vehículos en plena carretera para recoger los miles de dólares que estaban tirados sobre el asfalto.

Los hechos ocurrieron en un tramo de la carretera Interestatal 5 en Carlsbad, al norte de Cannon Road, cuando un vehículo blindado que transportaba efectivo de la Corporación Federal del Seguro para el Deposito (FDCI por sus siglas en inglés) dejó caer un bonche de dólares sobre la vialidad sin percatarse.

A detalle, el sargento Curtis Martin, de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés), explicó que “una de las puertas de la camioneta se abrió y las bolsas con dinero se cayeron”, mencionó explicando que en su mayoría eran billetes de 1 y 20 dólares.

💸💰 'THIS IS LITERALLY INSANE' | A wild scene unfolded in Southern California after two bags of money fell out of an armored truck. More >> https://t.co/rTKNBC7qHQ pic.twitter.com/Z7vgumVIEI

— kcranews (@kcranews) November 19, 2021