Por abuso de confianza y fraude, trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento analizan demandar al ex alcalde Óscar Rosas González y el ex tesorero José Aliézer Hernández May, pues por mentir y no pagar a la caja de ahorro hoy están en buró de crédito, sostuvo, Miguel Ramón Córdova, secretario general del Sindicato.