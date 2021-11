Roberto Zozaya, acusa a EFM de haber falsificado su firma.

“Lo que están haciendo es falsificar mi firma”, acusó Ángel Roberto Zozaya Briceño en las afueras de la Fiscalía General del Estado, donde acudió ayer como parte de las investigaciones ministeriales por la querella de falsificación de documentos que interpuso en contra del exedil de Campeche, Eliseo Fernández Montúfar y varios servidores públicos municipales.

“Es en contra de quien esté agregado a este delito, sea Eliseo o contra quien resulte responsable. Están implicados de seis o siete personas que me quisieron callar”, refirió Zozaya Briceño, que tramitó desde hace dos años la solicitud de información sobre los 492 contratos que firmó como alcalde Eliseo Fernández Montúfar.

Desde entonces le dieron largas a la respuesta, pese a que la Comisión de Transparencia y Acceso Pública del Estado de Campeche (Cotaipec) ordenó la entrega de información detallada que como ciudadano realizó. Ante su insistencia fue objeto de calumnias en las redes sociales a través de las páginas allegadas al exedil.

No conforme con ello, en abril pasado el entonces síndico del Ayuntamiento Campeche, Alfonso Alejandro Durán Reyes, mostró en algunas plataformas digitales la supuesta respuesta en tiempo y forma que le dieron a Zozaya Briceño, incluyendo su supuesta firma de recibido.

El 28 de abril de 2021, Duran Reyes alegó que me habían entregado documentos certificados y copias certificadas como adjuntos, y sin embargo no me han entregado nada. Siguen sin cumplir, hay opacidad y negativa de la persona obligada para darme la información. Esto es así porque todo el dinero que se gastaron del Ayuntamiento de Campeche por contratos, fue para pagar todas sus candidaturas políticas, desde un comienzo y ahora se ha demostrado, insistió.

Ayer llevó documentales para los peritajes sobre su rúbrica por parte del perito especializado de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que trabaja coordinado con la Fiscalía Especializada Anticorrupción, donde interpuso la querella.

Voy a retar a Eliseo a que me desmienta todo lo que estoy diciendo, todo. Yo nunca voy a bajar la guardia, refirió, para después mostrar tres números telefónicos de Estados Unidos de Norteamérica, desde los cuales afirmó le han estado llamando para extorsionarlo, incluso afirmando que tenían secuestrada a su mamá.

“Me dice así, ’soy tu amigo Eliseo Montúfar’ y respondí: no somos niños ya vamos para grandes y la verdad lo que estás haciendo es un juego de niños, y eso no se hace. Por eso voy, lo reto a él a que me dé la cara, porque nunca lo ha hecho”, finalizó.