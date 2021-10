Hombre mata a su esposa con una serpiente en la India.

El Tribunal de Sesiones Adicionales de la ciudad india de Kollam condenó a doble cadena perpetua a un hombre que mató a su esposa mientras dormía, valiéndose de una serpiente venenosa.

Claramente el caso ha llamado la atención internacional por la rareza, aunque para autoridades de la India esto sugiere una nueva tendencia para intentar hacer pasar la muerte del otro como algo accidental.

Según los fiscales, el hombre identificado como Sooraj Kumar de 28 años, se había casado con Uthra para obtener beneficios económicos, pero pronto se sintió insatisfecho con el matrimonio y empezó a conspirar para matarla.

Como primer intento, Kumar soltó una serpiente altamente venenosa sobre su esposa, que la dejó en el hospital durante casi dos meses, debido a que tuvo que someterse a una cirugía plástica que reparara los daños causados por la mordedura del animal.

Posteriormente el hombre decidió comprar una cobra que al parecer obtuvo de un encantador de serpientes.

De acuerdo a los reportes de los fiscales del estado sureño de Kerala, el hombre hizo que la serpiente pasara hambre durante una semana para hacerla más agresiva.

Así, mientras su esposa se encontraba en la recuperación del primer ataque de serpiente, el hombre decidió arrojarle la cobra mientras dormía e innegablemente la mordedura venenosa del animal mató a la mujer de 25 años.

El fallecimiento ocurrió en mayo de 2020 y luego de que los padres de su esposa lo denunciarán Kumar fue arrestado.

“En la autopsia de la serpiente descubrimos que su abdomen estaba vacío”, dijo Shankar. Un reptil como este en su hábitat natural se alimenta todos los días, y la comida se digiere en siete días.

Asimismo, el tamaño de la mordedura era inusual, de casi 3 centímetros. Al respecto, el encantador de serpientes Vava Suresh sugirió que Kumar pudo haber “infligido dolor al reptil para provocar que mordiera de tal forma”

Claramente el hombre se declaró inocente, pero tras las investigaciones de las autoridades, también se comprobó que el sospechoco había estado en contacto con encantadores de serpientes y que incluso antes del asesinato había visto muchos videos en internet de cómo atacaban estos animales.

El tribunal del distrito Kollam de Kerala declaró a Kumar culpable de asesinar y envenenar a su esposa, así como de un intento anterior de matarla usando otra serpiente. Dadas las circunstancias, el juez lo condeno a dos cadenas perpetuas consecutivas, decidio no optar por la pena capital considerando su edad y la oportunidad de reformarse.

En la India, morir por mordedura de serpiente es común desde hace mucho tiempo; tan solo entre 2000 y 2019 se registraron 1.2 millones de muertes de este tipo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, el asesinato utilizando estos animales es una tendencia recinete. De hecho, de acuerdo a las autoridades locales, este es el segundo caso durante el mes que implica una acusación de asessinato por serpiente.

“Esto se está convirtiendo en algo habitual. Se trata de una nueva tendencia que consiste en adquirir serpientes venenosas y matar a una persona por mordedura del animal”, declaró el juez Surya Kant.

