Sujeto se tira de un rascacielos de 9 pisos, cae sobre un vehículo y sobrevive.

“Escuché un gran boom y no pensé que fuera una persona al principio. La ventana trasera del BMW se rompió, explotó. Entonces el tipo se levantó de un salto y empezó a gritar. Su brazo estaba todo torcido. Yo estaba como, ¡Dios mío! Me quedé impactada. Era como estar en una película”.

La testigo señaló que “probablemente ayudó que él tuviera una chaqueta mullida”, que amortiguó el golpe de la caída desde el noveno piso del rascacielos.

I cannot believe I witnessed this man fall from a building and land on top of a car😵‍💫 still traumatized! Praying for him & YES I CALLED THE COPS BEFORE RECORDING pic.twitter.com/cFKrqCIO2m

— christinaaa (@christinaabrii) October 6, 2021