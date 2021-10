Video: Avión comercial realiza vuelo internacional con un solo pasajero a bordo.

Un usuario de Twitter compartió una curiosa historia que se ha viralizado en la que cuenta cómo realizó un vuelo internacional siendo el único pasajero a bordo del avión.

La semana pasada, Alex Svanevik, que en la red de ‘microblogging’ se describe como director ejecutivo de la plataforma de análisis de ‘blockchain’ Nansen, tuiteó que viajó solo en un avión comercial con destino a Singapur. «Todos los anuncios del piloto comienzan con ‘señor Alexander'», escribió, asegurando que se trataba de una historia real y al mismo tiempo «surrealista».

Asimismo, indicó que la tripulación le había dicho que el vuelo se habría efectuado igualmente incluso sin ningún pasajero a bordo. Svanevik también compartió un video grabado desde su asiento, aparentemente en primera clase, donde no se ve a ninguna otra persona. En el material audiovisual incluso se puede escuchar a una asistente de vuelo dando la bienvenida al «señor Alexander» a Singapur cuando el aparato aterriza.

En los comentarios, Svanevik detalló que la aeronave había partido desde Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos. La historia generó numerosas reacciones entre los internautas, muchos de los cuales quedaron asombrados con la suerte que tuvo el hombre por viajar solo y por la atención personalizada que recibió. Otros, en cambio, afirmaron que no es raro que un avión comercial vuele con uno o pocos pasajeros. Según el portal In The Know, los vuelos comerciales vacíos se han vuelto comunes en los últimos años. Al comienzo de la pandemia del covid-19, las aerolíneas incluso comenzaron a operar ‘vuelos fantasmas’ solo con la tripulación para cumplir con su horario y ruta, reporta el medio.

