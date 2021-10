¡No es tu internet! Facebook, WhatsApp e Instagram se caen a nivel mundial

Desde las 10:40 de la mañana usuarios en México y otras partes del mundo comenzaron a reportar la caída, intermitencias y caída en los servicios de Facebook: WhastApp, Facebook e Instagram. Los servicios están sufriendo por una caída a nivel mundial en web y aplicativo para celulares.

A través de Twitter la propia compañía fundada por Mark Zuckerberg pidió una disculpa a sus usuarios.

We’re aware that some people are having trouble accessing Facebook app. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook App (@facebookapp) October 4, 2021