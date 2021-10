Supervolcán posible amenaza para la vida en la tierra.

Es cierto que existe un sin fin de teorías que predicen el fin de la hu m anidad y ahora a éstas también se suma el supervolcán Yellowstone, ubicado en Estados Unidos; pero por fortuna, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), ya tiene un plan para controlarlo.

Aunque suene irreal o difícil de creer, la NASA lo confirma; en el mundo se sabe que existen cerca de 20 supervolcanes y se les denomina así porque tienen una capacidad eruptiva 100 veces mayor que la de un volcán normal.

El supervolcán en cuestión es considerado uno de los más grandes del mundo, se estima que se creó hace 600 mil años y que su última erupción data de 175 mil años atrás. Por esta razón los especialistas están preocupados, la magnitud de su estructura geológica y el tiempo que tiene sin hacer erupción podría representar el fin del planeta.

Para algunas personas, Yellowstone representa el volcán más peligroso del mundo, se encuentra debajo del Parque Nacional de Yellowstone, entre Wyoming, Idaho y Montana, en Estados Unidos; en su última erupción se estima que expulsó alrededor de mil kilómetros cúbicos de roca y ceniza, creando una caldera volcánica de 64 km de ancho.

Justamente esta reserva de magma es la responsable de las erupciones de los geiser y de que las aguas termales estén burbujeando todo el tiempo en el Parque Nacional de Yellowstone.

Este volcán es catalogado por la NASA como una de las mayores amenazas naturales, porque al estallar desataría un invierno volcánico, es decir, una nube de ceniza que desordenaría el clima e impediría a la civilización tener acceso a los recurso naturales y la comida, provocando que el mundo entre en hambruna global. En este sentido, las Naciones Unidas estimó que las reservas de alimentos en todo el planeta Tierra durarían sólo 74 días.

Happy #EarthDay2021 and #NationalParkWeek!

Protecting the Earth is protecting Yellowstone. Yellowstone is only a microcosm of the Earth. But if studying it has taught us anything, it is that everything is connected. What will you do to protect Yellowstone and the Earth? pic.twitter.com/Rdg9Dbh5z4

— Yellowstone National Park (@YellowstoneNPS) April 22, 2021