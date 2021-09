Loros muerden a la canciller de Alemania, Ángela Merkel.

Angela Merkel, la canciller de Alemania, protagonizó una foto viral que fue captada justo cuando varios loros le mordieron la mano al interior de un santuario.

El pequeño incidente de la política de 67 años ocurrió durante la tarde del jueves, cuando ella acudió a visitar el Marlow Bird Park ubicado en su país.

En un primer momento la militante del partido Unión Democrática Cristiana de Alemania apareció feliz y rodeada de aves coloridas, incluso se animó a sostener pequeños vasos con alimento.

Desafortunadamente los loros se confundieron y en vez de ingerir las semillas optaron por morderle la mano y los dedos a Angela Merkel.

Como era de esperarse, la canciller reaccionó de inmediato y emitió un grito de dolor que quedó capturado en la foto viral que ahora circula por varias plataformas virtuales.

Este fin de semana Alemania enfrentará uno de los procesos electorales más fuertes de su historia, pues está en juego el puesto ocupado por Angela Merkel.

Los candidatos más fuertes son Olaf Scholz, de la cohesión socialdemócrata, así como Armin Laschet, del mismo partido que la emblemática canciller que dejará el poder luego de permanecer por más de 16 años en el cargo.

“La Unión Cristianodemócrata y la Unión Social Cristiana han sido siempre los partidos de la moderación y del centro y que logran crear puentes cuando surgen nuevos problemas”, señaló la política durante un evento de campaña en apoyo a Laschet.

#AngelaMerkel today at a German aviary on her last official weekday in office. Whatever you think of her politics personally, you can't deny that she's been a very stable anchor for the world in difficult times. And whenever she laughs, you can always spot the child inside! 😄 pic.twitter.com/FZvbHjvDyk

— Brexit Bin 🇪🇺 #BrexitReality (@BrexitBin) September 24, 2021