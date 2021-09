Video] Canelo y Caleb terminan en golpes en el cara a cara, previo a su pelea.

Canelo Álvarez y Caleb Plant se enfrentarán el próximo 6 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas para unificar el peso supermedio. Sin embargo, el combate entre el mejicano y el estadounidense comenzó antes siquiera de subirse al cuadrilatero.

Ambos púgiles se enfrentaron y llegaron a las manos en la rueda de prensa que tuvo lugar en la capital de Nevada para presentar la pelea. El ambiente se caldeó casi desde el inicio, cuando Plant aseguró que al finalizar el combate él sería el nuevo campeón del mundo, lo que provocó la risa de Canelo.

«¿Te parece gracioso? ¿Sí? Bueno, sigue riéndote, hijo de…, porque lo vas a descubrir muy pronto». A lo que el mexicano respondió con un: «No me llames hijo de…», y se levantó de su asiento para encararse con su rival delante de las cámaras allí presentes.

Poco a poco los dos boxeadores se fueron acercando hasta quedar a escasos centímetros uno del otro. En ese momento Plant dijo algo inaudible para las cámaras pero que molestó a Canelo. El mejicano respondió con un empujón y comenzó un intercambio de golpes que terminó con Plant con un corte bajo el ojo derecho.

“LADRA PORQUE TIENE HAMBRE” Canelo Álvarez seguía muy molesto durante la conferencia, por lo que no dudó en comparar a su adversario con “una perra” debido a la necesidad que tiene de ganar este combate donde estará en juego la posibilidad de unificar los campeonatos de la división supermedia.

«El boxeo no tiene espacio para los tramposos, los tramposos que recurren a substancias lo hacen por miedo”, declaró Plant. «Hay perras que ladran no por bravas, si no porque tienen hambre. Desprestigian porque pueden.

Lo tomo de quien viene. Todo sale a la luz. Los maricones como este, que se esconde en las redes sociales, a ver si el 6 de noviembre se puede esconder», atizó Álvarez.

Fuente: Marca/Milenio