Habrá Ley Seca este 15 y 16 de septiembre en algunos lugares de México

Por segundo año consecutivo, la presencia del nuevo coronavirus COVID-19 ha obligado a que durante estas fiestas patrias se lleven a cabo distintas medidas para mitigar los contagios entre la población; además, en varias entidades se han cancelado las verbenas, y las ceremonias del Grito de Independencia se harán virtualmente.

¿Dónde se aplicará ley seca 15 y 16 de septiembre de 2021 en México?

CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México informaron que serán las propias alcaldías quienes decidan si se aplica o no la ley seca en sus territorios, por lo que hasta el momento Iztapalapa anunció la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.

Aguascalientes

¡Que no te agarren en curva! Con motivo de las fiestas patrias, el Ayuntamiento de Aguascalientes informó que el próximo 16 de septiembre habrá ley seca desde las 3:00 de la mañana y terminará a la 13:00 horas del mismo día.

Chiapas

Debido a las recomendaciones del Comité de Seguridad en Salud estatal, está suspendida la venta y distribución de bebidas alcohólicas en todo el estado de Chiapas, desde las 00:00 de este 15 de septiembre y hasta las 12:00 horas del 16 de septiembre, como una medida para evitar la propagación del COVID-19.

Estado de México

Para esta noche de fiestas patrias en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, aplicará ley seca durante este 15 de septiembre desde las 00:00 y hasta las 23:59 horas, así lo informó en sus redes sociales el alcalde Enrique Vargas del Villar, así como el Gobierno municipal. Almoloya de Juárez es otro municipio mexiquense que se suma a las restricciones de bebidas alcohólicas, donde la ley seca se aplica desde el “primer minuto del 15 de septiembre, hasta las 24:00 horas del día 16“. La prohibición de la venta de bebidas embriagantes es en cualquiera de sus modalidades, envase cerrado o con venta en botella abierta o al copeo.

Guanajuato

En el estado de Guanajuato, el municipio de Celaya informó que la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en esta región se llevará a cabo desde los primeros minutos de este jueves 16 de septiembre, hasta las 13:00 horas del mismo día.

Asimismo, las autoridades señalaron que quienes no acaten la medida durante estas fiestas patrias, se harán acreedores a las sanciones previstas en el artículo 73 del Reglamento de bebidas alcohólicas para el municipio de Celaya.

Morelos

El municipio de Ayala anunció que se aplicó ley seca a partir de las 8:00 horas de 15 de septiembre y será vigente hasta las 11:59 horas del 16 de septiembre. Comunidades, como San Pedro Apatlaco, compartieron el llamado a no ofrecer bebidas alcohólicas. Además, se sumó Huitzilac y anunció la implementación de ley seca desde los primeros segundos de este 15 de septiembre hasta los últimos segundos del 16 de septiembre.

De igual forma, Yautepec anunció la prohibición; así como Temixco, y Emiliano Zapata, los cuales mantendrán la suspensión en el mismo horario, desde las 12:00 horas del 15 de septiembre hasta las 11:59 horas del 16 de septiembre.

Querétaro

En Querétaro, desde el pasado 9 de septiembre, el Gobierno del municipio de San Joaquín dio a conocer que a partir de las 0:00 horas del 15 de septiembre y hasta las 13:00 del jueves 16, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en esta localidad.

¿Qué estados no aplicarán ley seca este 15 y 16 de septiembre 2021 en México?

Aunque en otros estados se han determinado medidas sanitarias para estas fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre de 2021, los siguientes estados y municipios que los conforman, hasta el momento, no han declarado la aplicación de ley seca en sus respectivas regiones:

• Baja California

• Baja California Sur

• Campeche

• Coahuila

• Colima

• Chihuahua

• Durango

• Guerrero

• Hidalgo

• Jalisco

• Michoacán

• Nayarit

• Nuevo León

• Oaxaca

• Puebla

• Quintana Roo

• San Luis Potosí

• Sinaloa

• Sonora

• Tabasco

• Tamaulipas

• Tlaxcala

• Veracruz

• Yucatán

• Zacatecas

Fuente: UNOTV