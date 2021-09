AHORRO, PRINCIPAL LECCIÓN FINANCIERA DEL COVID-19

La crisis económica por el COVID-19 dejó como principal lección financiera la importancia del ahorro, de acuerdo con una encuesta de la compañía fintech tapatía YoTePresto.

Ocho de cada 10 personas afirmaron que ahorrar fue la enseñanza más importante de la pandemia para sus finanzas. Además, un 10 por ciento se percató que no tiene sus finanzas en orden, el 6.5 por ciento dijo sufrir demasiadas deudas, y un 2.7 por ciento afirmó que sus gastos son muy elevados.

El director y cofundador de YoTePresto, Luis Rubén Chávez, señaló que, en tiempos de crisis, ahorrar es lo mejor que pueden hacer tanto empresarios como trabajadores para afrontar las afectaciones del COVID-19 a la economía, ya que les evitará adquirir una deuda que pueda conllevar más perjuicios que beneficios.

“¿Qué pasa si yo pido un préstamo para hacerle frente a una crisis? Pues que entonces debo buscar rápidamente un ingreso para poder pagar la deuda, si no, pues ésta va a subir a niveles impagables y me traerá muchas complicaciones futuras”, analizó.

Además de ahorrar, Chávez también recomendó tener el hábito de planificar las finanzas personales para mitigar los efectos adversos del coronavirus en la economía, como la caída en las ventas o la pérdida de ingresos.

“La pandemia nos ha enseñado a ser mucho más precavidos con el dinero y crear planes a futuro para contingencias similares”, sintetizó el CEO de la Fintech tapatía.

La encuesta de YoTePresto reveló que el 59.5 por ciento de quienes tienen negocios dijeron tener una estrategia ante los nuevos cierres y restricciones sanitarias que trajo consigo la vigente tercera ola de contagios por COVID-19.

Entre los planes que los empresarios ejecutaron para evitar que otra crisis por la pandemia los orillara a cerrar definitivamente, juntaron ahorros suficientes (47 por ciento), tramitaron créditos (32 por ciento) o pidieron apoyos gubernamentales (10 por ciento).

Respecto a los empleados o trabajadores independientes, solo el 42.7 por ciento señaló tener un plan de contingencia financiera para afrontar esta tercera ola de contagios por COVID-19, contra un 43.9 por ciento que afirmó no tener estrategia alguna. Además, apenas una cuarta parte afirma tener ahorros suficientes para afrontar posibles cierres de empresas o despidos.

En síntesis, quien no cuente con un plan financiero y no ejecute el hábito de ahorrar, sufrirá mayores riesgos de endeudarse hasta niveles impagables, con las complicaciones futuras que esto conlleva; y no podrá afrontar la tercera ola de COVID-19 con un fondo de emergencia que genere tranquilidad y certidumbre, subrayó Chávez.