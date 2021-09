Busca trabajo para su novia embarazada; él no lo hace porque hace calor

A través de redes sociales se viralizó la historia de un joven que decidió usar su cuenta de Facebook para buscar trabajo para su novia embarazada, pues aseguraba que él no podía salir a trabar porque hacía mucho calor y le dolía la cabeza. Al parecer todo se trató de una broma.

Edgar Alexis, originario del estado de Coahuila, publicó una foto con su novia y otra de su panza simulando un embarazo, dichas imágenes las acompaño con un texto donde buscaba trabajo para su pareja.

Edgar simuló que sería padre y que no tenía trabajo para comprar lo que se requiere para el bebé, lo que sorprendió a sus amigos fue que él buscaba trabajo, pero para su novia, quien parecía tener tres meses de embarazo.

“Hola amigos, les quiero pedir un favor lo que pasa es que ya tengo un rato sin trabajo y mi novia esta embarazada (tiene 3 meses) como no tengo trabajo, no le he comprado cosas esenciales para cuando nazca y quería pedirles de favor, si conocer algún trabajo donde acepten embarazadas, se los agradecería mucho, ya que no puedo trabajar porque hace mucho calor y luego me duele la cabeza”, escribió en la publicación.

Pese a que muchos pensaron que era verdad, el joven aclaró que, si tiene trabajo y que su novia no esta embarazada, además de que dijo que todo se trataba de una broma.

Fuente: Telediario