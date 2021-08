Otro menor de edad fue vacunado contra Covid-19, ganó amparo

No era cualquier visita, sino una brigada de la Jurisdicción Sanitaria de la alcaldía Coyoacán con la primera dosis de la vacuna Pfizer-Biontech. Es el sexto caso que Excélsior documenta de menores de edad vacunados en el país.

«La vacuna no evita que me dé Covid, pero evita que me dé más fuerte”, agregó.