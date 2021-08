Recibe México a 124 refugiados de Afganistán; periodistas en su mayoría

México recibió este miércoles a un grupo de periodistas afganos de distintos periódicos, entre ellos del New York Times (NYT), así como a sus familias.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó en su cuenta oficial de Twitter que en un vuelo llegaron 124 personas, entre las que estaban, además de los reporteros y trabajadores, sus familias, incluidos menores.

Además, el martes por la noche habían llegado a la capital mexicana otras seis personas de nacionalidad afgana, entre ellas cinco jóvenes mujeres que forman parte de un reconocido grupo de robótica.

El propio NYT informó que funcionarios mexicanos lograron vencer la burocracia del sistema migratorio para dar documentos de manera rápida a estas personas, en comparación con el Gobierno estadounidense.

Los documentos que las 24 familias obtuvieron indican que México brindará protección humanitaria temporal a las personas, mientras se exploran otras opciones a futuro en EU y otros países, señaló el NYT.

El diario estadounidense narró que el pasado 12 de agosto Azam Ahmed, quien era jefe de corresponsales en Kabul y México, escribió al canciller mexicano para preguntar si el Gobierno podría acoger refugiados. Ebrard contestó que no sería posible; sin embargo, añade el medio, el secretario decidió llamar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos estuvieron de acuerdo en que la situación se movía con rapidez y habría que actuar.

El mismo día, Ebrard volvió a comunicarse con Ahmed para informarle que aceptaría a una lista de ciudadanos afganos, según el NYT.

El periódico afirmó que no difundió este arreglo al que se llegó con autoridades mexicanas. En tanto, México extendió la invitación a otros medios como The Wall Street Journal y The Washington Post.

Estados Unidos, por su parte, ha incrementado vuelos de evacuación desde Afganistán luego de que los talibanes tomaran el país. No obstante, el sistema estadounidense de inmigración ha tenido dificultades para responder a la crisis que se vive, detalló el NYT. Esto debido a que muchas de las visas especiales que EU ha dado a periodistas tienen como requisito que estos pasen al menos un año en un tercer país, con el fin de evitar que inmigrantes musulmanes puedan ser terroristas encubiertos.

Recibí a reporteros y miembros del staff local de diversos medios que han solicitado visas humanitarias a México con motivo de los últimos sucesos en Kabul, Afganistán. Llegaron con sus familias, 124 personas en total incluyendo menores de edad, luego de 20 horas de vuelo : pic.twitter.com/8Qr27zxr92 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 25, 2021

El martes por la noche habían llegado a la capital mexicana otras seis personas de nacionalidad afgana, entre ellas cinco jóvenes mujeres que forman parte de un reconocido grupo de robótica y que alcanzaron reconocimiento internacional por invenciones como el ventilador de bajo costo para ayudar a enfrentar la pandemia de coronavirus.

Las fuerzas de seguridad afganas se desmoronaron ante el avance Talibán pese a 20 años de asistencia, formación y ayuda occidental. Decenas de miles de afganos han intentado huir del país desde entonces por temor a que regrese el régimen brutal que impusieron los talibanes la última vez que gobernaron Afganistán.

Con información del New York Times y AP.