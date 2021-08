[VIDEO] Ataúdes flotan en las inundaciones que ha dejado Grace en Xalapa

El huracán “Grace” tocó tierra la madrugada de este sábado al norte de Veracruz como categoría 3, con fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales que dejaron inundaciones en Xalapa, lo que causó que ataúdes terminaran flotando en el agua.

En redes sociales circulan algunos videos donde se pueden observar varios ataúdes mientras son arrastrados por la corriente, luego del paso del huracán por territorio veracruzano.

Avenida México, Colonia Revolución en #Xalapa qué imagen …

Crédito de video a quien corresponda. Circula en redes. Muchos xalapeños sorprendidos y no ven a los de @GobiernoVer @PCEstatalVer #Precauciones Si no tiene a qué salir no lo haga no se exponga…#GraceHuracan pic.twitter.com/D4XnvZcXDL

— ElMercurioVer (@ElMercurioVer) August 21, 2021