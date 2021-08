¿Por qué Saúl “Canelo” Álvarez no compite en los Juegos Olímpicos?

No hay duda de que el boxeo es uno de los deportes que más glorias ha dado a México en su historia, por lo que de inmediato surge la duda de ¿por qué Saúl «Canelo Álvarez nunca representó a nuestro país en unos Juegos Olímpicos?, máxime que para Río 2016 el Comité Olímpico Internacional (COI) aceptó pugilistas con trayectoria en el ámbito profesional.

No obstante, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reveló la razón por la cual el Canelo Álvarez se negó a representar a México en Río 2016, la cual básicamente consistía en que no quería romper el sueño de un atleta amateur. “He conversado con muchos boxeadores. Canelo me dijo ‘¿cómo me sentiría yo al ver mi medalla de oro sabiendo que destruí los sueños de un jovencito de triunfar en este deporte’” reveló Sulaimán en 2019, quien destacó que se atenta contra el boxeo en los Juegos Olímpicos, al permitir la participación de boxeadores profesionales.

“La diferencia de niveles entre amateurs y profesionales pone en riesgo la permanencia de este deporte en las Olimpiadas”, añadió.

Una hipotética participación del Canelo Álvarez con México en unos Juegos Olímpicos haría más que soñar con una medalla de oro, considerando que en la actualidad es mejor libra por libra del boxeo profesional, donde ostenta una marca de 56 victorias, dos empates y una derrota, en el total de las 59 contiendas que ha enfrentado en su carrera.

¿Qué diferencias hay en el boxeo amateur y profesional? Las reglas de boxeo en unos Juegos Olímpicos son diferentes a las de una pelea profesional, debido a que los jueces en unos Olímpicos priorizan los golpes conectados por los pugilistas, es decir, mientras más golpes al cuerpo del rival mayor puntaje obtendrán. Mientras que en el boxeo profesional, se prioriza la fuerza y daño que puedas ejercer a tu contrincante, por lo que una victoria por KO suele ser mejor valorada.

Fuente: Medio Tiempo