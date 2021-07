Joven demanda a sus padres porque no quería nacer

¿No querías nacer? Si es así quizá puedas entender a Raphael Samuel, un joven de 27 años de la India, que decidió desde hace dos años anunciar que demandaría a sus padres por haberlo tenido sin su consentimiento. Aunque es lógico que jamás tendría su consentimiento, lo cierto es que él quería decidir sobre permanecer o no en este mundo. El caso de este joven se ha vuelto viral en redes sociales.

Como si se tratara de una broma, en 2019 el joven de la India publicó un video en YouTube para revelar sus deseos de demandar a sus padres por haberlo traído a este mundo sin su consentimiento. Durante su demanda, el protagonista de esta historia apareció con una barba falsa y anteojos de sol.

Según el joven, ahora sus padres debían pagarle para vivir, pues él no había pedido estar en este mundo. La extraña petición fue retomada por diferentes medios del mundo, pues detrás de él hay todo un movimiento «antinatalista”, el cual considera que las personas deben abstenerse de tener hijos por motivos morales. Según el joven de Mumbai es erróneo tener bebés si de por medio hay placer.

«Quiero que todos en la India y en el mundo se den cuenta de que nacen sin su consentimiento. Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres. Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir. A los niños, me gustaría decir: no hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo», aseguró el joven.

Aunque este tema se suscitó en 2019, recientemente se ha retomado, pues cada vez hay más antinatalistas que concuerdan con el joven que se disfrazó para marcar su postura:

«Un buen padre pone al niño por encima de sus deseos y necesidades… pero el niño mismo es un deseo del padre. Mi vida fue increíble, pero no veo por qué debería someter otra vida al alboroto de la escuela y la búsqueda de un trabajo, especialmente cuando no pidieron existir «, agregó el polémico joven.

Aunque hay personas que apoyan esta postura, hay quienes se basan en el cuidado ambiental y en la importancia de ver el contexto que atraviesa el mundo:

«No queremos imponer nuestras creencias a nadie, pero más gente necesita considerar por qué tener un hijo en el mundo ahora mismo no está bien. Somos un grupo de personas que han decidido no reproducirse. ¡Somos indios libres de niños!», agregó el joven.

De acuerdo con un texto publicado en la BBC, ante el video viral se dio a conocer la postura de los padres del joven:

«Debo admirar la temeridad de mi hijo por querer llevar a sus padres a juicio sabiendo que los dos somos abogados. Si Rafael puede encontrar una explicación racional sobre cómo podríamos haber buscado su consentimiento para nacer, aceptaré mi culpa «, se lee en el mensaje que publicó la madre del joven.

Fuente: Milenio