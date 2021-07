Yoseline Hoffman se encuentra triste por la situación que vive desde el penal, asegura su novio

«Jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces”, señala YosStop en la carta que supuestamente escribió a su novio desde el penal de Santa Martha Acatitla, vinculada a proceso por pornografía infantil.

A través de redes sociales, Gerardo González, novio de la youtuber publicó un par de historias donde asegura que visitó a Yoseline Hoffman para llevarle un pan de elote.

Señala que ella está triste porque su situación es una “absoluta y desproporcionada injusticia”.

«Sé que hay que aguantar vara, sé que esto se va a resolver, pero ¿cuándo?, ¿cuánto tiempo?, ¿Qué pasará en mi ausencia? No lo sé… ¿Qué tanto es suficiente? No lo sé”, se lee en la publicación que supuestamente escribió la creadora de contenido.

«Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces. Dicen que la vida no es injusta, ¿Tú que crees?», dice.

Fuente: El Universal