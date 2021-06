Sin saberlo, dos agricultores sembraron el mango más caro del mundo

Los agricultores mencionados tuvieron que recurrir a colocar nueve perros de seguridad, así como a cuatro guardias que cuiden el lugar y así evitar que se roben el producto del cultivo.

¿Cuál es el mango más caro del mundo? Quizá es una pregunta que nadie se hace en su vida cotidiana. Así les sucedió a Sankalp y Rani Parihar, dos agricultores de la India, que plantaron sin saberlo en su huerta de Jabalpur, Madhya Pradesh, árboles del mango más caro del mundo. Al enterarse, crearon toda una estrategia para ponerlos a salvo, pero según revelaron la situación se está saliendo de las manos.

Según reportó Clarín, los agricultores mencionados tuvieron que recurrir a colocar nueve perros de seguridad, así como a cuatro guardias que cuiden el lugar y evitar que se roben el producto del cultivo y es que ya fueron víctimas de robo previamente.

Y es que de acuerdo con lo informado, cada mango Miyazaki tiene un precio aproximado de 50 dólares, es decir mil 16 pesos mexicanos. Sin saberlo, Sakalp y Rani crearon un negocio generoso.

Un hombre ya ofreció comprar 289 mangos, mientras que en Japón ya ofrecieron comprar dos por 2 mil 500 dólares. De acuerdo con The Times of India, los Parihar no han vendido ningún mango, pero sí buscan elaborar un plan de venta y sacar provecho de su error. “Un joyero de Mumbai está dispuesto a pagar el precio que coticemos. Pero he dicho claramente que no se lo venderemos a nadie.

Usaremos las frutas para cultivar más plantas”, dijo Rani a Hindustan Times.

¿Cuánto sembraron? La pareja de agricultores sembró cerca de 150 árboles, de los cuales dan cuatro frutos. Los árboles de este producto llegaron por mera coincidencia, aceptaron el ofrecimiento de un hombre, les dio árboles jóvenes que supuestamente provenían de una variedad de coco. Pidió que los cuidaran como bebés.

Todo en orden hasta que los Parihar se dieron cuenta de que esos árboles no daban frutos rápidamente, hasta que con el tiempo comenzaron a nacer frutos extraños, los cuales fueron bautizados como “Damini”. Tras investigar arduamente, se dieron cuenta de que lo que habían plantado era el árbol del mango Miyazaki.

Fuente: Milenio