Mueren 36 personas por Covid-19 en Hidalgo pese a estar vacunadas

El secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, dio a conocer que de las seis mil 163 defunciones por covid-19 en el estado, del inicio de la pandemia al día de hoy, 36 personas tenían antecedentes de vacuna. Indicó que de estas 36 personas que han fallecido a causa del coronavirus, 11 tenían esquemas completos de la vacuna contra el covid y 25 contaban con un esquema incompleto.

Al respecto mencionó que se está haciendo el análisis estadístico y técnico para saber de qué cepa era el virus, qué tipo de vacuna les aplicaron y qué problemas de salud asociados presentaban las personas.

“La vacuna no es la panacea y no todos reaccionamos de la misma forma a la vacuna, no todos levantamos la misma cantidad y concentración de anticuerpos”, aseveró.

Comentó que la vacuna protege a las personas dependiendo del individuo y del biológico utilizado, sin embargo, apuntó que en promedio el biológico tiene una protección de diez meses.

Benítez Herrera puntualizó que independiente del color del Semáforo Epidémico de Riesgos Covid-19, en el cual Hidalgo está en verde por las siguientes dos semanas, sigue existiendo un riesgo de contagio del virus entre la población.

“Sigue existiendo este riesgo latente y por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos, utilizar el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el evitar salir si no es necesario, evitar los sitios concurridos, esto es fundamental”, sostuvo.

Fuente: Milenio