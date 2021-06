Ballena jorobada se “traga” a pescador y sobrevive para contarlo

Una ballena jorobada se tragó a un pescador, el hombre consiguió sobrevivir luego de que el animal lo escupiera, y ahora solo presenta lesiones leves.

No se trata de un cuento de Disney o Pinocho, sino de la historia de un pescador de langostas en Massachusetts, Estados Unidos, Michael Packard, quien fue tragado de forma completa por una ballena jorobada. El hombre se encontraba buceando cuando derrepente narra que vio un enorme objeto acercarse y segundos después todo se puso negro.

“Podía sentir que me estaba moviendo, y sentía como la ballena se quejaba de eso con sus músculos. Pensé que estaba dentro de un tiburón, pero al ver que no tenía heridas lo descarté. Me di cuenta que estaba dentro de una ballena, y solo podía pensar que moriría y que dejaría a mis hijos”.

Para salir, Michael Packard comenzó a moverse, a lo que la ballena reaccionó de forma incómoda. Con ello consiguió que la ballena saliera a la superficie y que lo escupiera vivo. El hombre cuenta que estuvo dentro des boca entre 30 a 40 segundos, antes de que emergiera del agua y lo lanzara. Posteriormente, su hermana junto con un capitán fueron a su rescate, luego de ver desde lo lejos como Michael había sido expulsado por el animal, el cual también creían que era un tiburón, llamó a un equipo de rescate.

Packard fue llevado a un hospital donde fue reportado estable. No presenta ningún hueso roto o heridas graves, únicamente algunos moretones derivados del impacto y el esfuerzo.

Josiah Mayo, quien lo acompañaba durante la pesca, y que acudió a su rescate fue testigo de los hechos y confirmó todo lo sucedido con su compañero ante la publicación Cod Times. mayo además es hijo de un experto en ballenas por parte del Centro de Estudios Costeros de Provincetown, Jookie Robbins. El experto señaló que las ballenas jorobadas no son agresivas, al menos no particularmente con los humanos; que lo que pasó fue un accidente. “Es posible que haya estado en lugar equivocado a la hora equivocada”, señaló.

¿Cómo fue que la ballena se lo tragó?

Cuando las ballenas jorobadas buscan comida abren sus bocas y absorben peces y agua muy rápidamente. Posteriormente sacan el agua sobrante por sus jorobas y sus barbas, las cuales actúan como un filtro. Si bien sus bocas son bastante grandes sus gargantas resultan bastante estrechas, por lo que no existe forma en la que pudiera comer algo tan grande como un humano, señaló el experto.

“La ballena pudo no detectar suficientemente rápido que había un intruso en su boca, el hombre, y después sorprendida, haya abierto la boca para expulsarlo” dijo Mayo, el capitán que acudió al rescate del pescador.

