Locatarios y vendedores del Parque Campeche, piden que los dejen trabajar

Ante la falta de respuesta por parte del director de la Promotora para la Conservación y Desarrollo Sustentable, Víctor Pinelo Herrera; integrantes de la Unión de Locatarios, Vendedores y Diversiones, pedirán la intervención del Gobierno del Estado para abrir sus negocios y operar sus juegos mecánicos que están varados desde hace más de un año en el Parque Campeche.

Su dirigente Rogelio Loeza Chim señaló que les siguen cobrando la renta a pesar de que no están trabajando, pero no piensan pagar porque no tienen el recurso.