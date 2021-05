OMS clasifica a la variante India de Covid-19 como muy preocupante a nivel mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este miércoles que la variante de covid-19 que ha causado la reciente explosión de contagios en India está presente en al menos 44 países en todo el mundo. La máxima autoridad mundial en materia de salud aseguró que la variante B.1.617 de covid-19 hallada en India en octubre se ha detectado «en 44 países en las seis regiones de la OMS», y precisó que ha recibido «informes de que se ha detectado en otros cinco países».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el 10 de mayo que la variante del coronavirus B.1.617, identificada por vez primera en India, fue clasificada como una preocupación mundial, siendo un hecho que aumenta las alarmas sanitarias ante los riesgos de contagios de esta alteración pandémica del covid-19.

«La clasificamos como una variante de preocupación a nivel global», dijo Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la OMS, sobre el covid-19, en una comparecencia. «Hay alguna información disponible que sugiere un incremento de la transmisibilidad».

