Indígena tzotzil, una de las 50 mejores chefs del mundo

Claudia Albertina Ruiz Sántiz, una indígena tzotzil egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), ha sido reconocida como una de las mejores 50 chefs del mundo. Su nombre aparece en la prestigiosa lista The World´s 50 Best, dentro de la categoría 50Next, que reconoce a “50 personas jóvenes brillantes que están cambiando el mundo de la gastronomía de formas únicas e interesantes”.

La lista celebra a todos, desde activistas hasta creadores de aplicaciones, pero no es una competencia y no hay jerarquía: The World´s 50 Best

¿Por qué fue reconocida la chef mexicana?

Fue premiada como joven promesa de la gastronomía.

Se le escogió en esta categoría porque se cree que formará parte de la nueva generación que revolucionará la gastronomía.

Dentro de la lista de 50Next, esta joven chiapaneca destaca por ser promotora del movimiento Slow Food, que busca el compromiso con la comunidad y el medio ambiente.

Ella está en contra del sexismo, racismo y destaca en un mundo de hombres.

“Queremos empoderar e inspirar a la siguiente generación para alcanzar sus sueños sin que olvide sus raíces”.

Claudia Ruiz, en la página de The World´s 50 Best

En su restaurante, Kokonó, Claudia Ruiz brinda capacitación a los jóvenes, apoya a los productores locales y educa a sus clientes sobre el valor de cada plato.

La única chef mexicana

Como la única persona de nacionalidad mexicana distinguida en la lista de The World´s 50 Best, dentro de la categoría 50Next, Claudia Ruiz es toda una promesa del mundo de la gastronomía.

Originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la joven chef tzotzil ha destacado sobre más de 700 solicitudes de chefs que fueron recibidas para ser consideradas dentro de esta lista internacional, que nombra solamente a 50 de los candidatos y que reconoce a los líderes en gastronomía por el Basque Culinary Center.

La chef Claudia Sántiz, como ella firma, ha compartido a través de sus redes sociales la experiencia de aparecer en esta lista de reconocimiento internacional, junto con un puñado de genios de la cocina, al recordar cómo ha crecido desde hace cinco años.

“Recuerdo cuando el chef @netomunguia Me pidió llevar al chef @reneredzepinoma y a su equipo a San Juan Chamula para una experiencia gastronómica. Y al siguiente día atenderlos en el restaurante para el desayuno. Apenas empezábamos nuestro caminar como restaurante, sus palabras tanto las de él como las de su equipo nos alentaron a seguir”.

Entre los mejores chefs del mundo

La hoy laureada chef chiapaneca rememora cómo nunca pensó que podría ser reconocida por tan destacadas personalidades del mundo culinario.

“Nos sentíamos superchiquitos (comparados) a personas tan experimentadas. Hoy a casi 5 años de esta experiencia queriendo saber un poco más de la lista 50next me encuentro con esto. El saber que el chef aún nos recuerda y que avala nuestro trabajo me llena de tanta felicidad”.

Además, la chef Claudia Sántiz recalca que esta distinción, que la ha sorprendido, la inspira a comprometerse con la labor que ama.

“Saber que el trabajo tiene frutos nos inspira a seguir picando piedra y a comprometernos más a esta labor que amamos. Agradezco infinitamente todas las felicitaciones que nos han hecho llegar a través de llamadas, correos, mensajes, de manera personal y por las redes sociales. Gracias a los que hicieron posible estar en esta lista”.

Fuente: UNO TV.com