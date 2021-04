Acusan a David Monreal, candidato de Morena, de “manosear” a su compañera

Durante un evento de campaña, se observó al candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal Ávila, realizar tocamientos a la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno Sánchez, de acuerdo con un video que circuló en redes sociales.

Sin embargo, el propio aspirante al gobierno zacatecano aseguró que se trata de una mentira, porque con la tecnología se pueden manipular los videos y aseveró que, en todo caso, se trató de un roce involuntario; mientras que su compañera de partido lo defendió.

“Es mentira (…). Nosotros sabemos que con la magia de la tecnología, de los teléfonos, de la red, puedes manipular, es una manipulación que lastima mucho, invito a los medios de comunicación a que sean profesionales, que sean serios para que no lastimen más a la sociedad, porque acá en Zacatecas estamos atravesando una terrible emergencia social”, declaró David Monreal Ávila en entrevista en con Ciro Gómez Leyva.

.@DavidMonrealA, candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, dijo #PorLaMañana que el video en que parece que toca a la candidata a la alcaldía de Juchipila es una manipulación que se hizo gracias a la magia de la tecnología. Aquí la entrevista: https://t.co/GCDvjdMCOP — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 21, 2021

La candidata de Morena a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno Sánchez, rechazó que el candidato a la gubernatura del estado, David Monreal Ávila, le haya faltado al respeto y reprobó las “calumnias” con las que, dijo, se quiere afectar el movimiento de la cuarta transformación.

A través de un videomensaje, criticó el video que circuló en redes sociales “en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal”, porque se señala que le realizó tocamientos inadecuados durante la realización de un mitin.

“No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento, el licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado, basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes, la cuarta transformación va a llegar a Juchipila, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado, vamos a ganar”, declaró Rocío Moreno Sánchez.

Al respecto, la candidata de la alianza Va por Zacatecas, Claudia Anaya, reprobó estos actos de violencia contra las mujeres y demandó a David Monreal Ávila que presente una disculpa pública.

“Invito al candidato a que pida una disculpa pública y también invito a las autoridades electorales para que realicen una investigación por violencia política de género. En Zacatecas, un manoseador no va a ser gobernador”, manifestó.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la priista subrayó que la violencia política contra la mujer no se puede normalizar, porque siempre empieza con este tipo de actos que se consideran como “cosas pequeñas” y después se van normalizando.

“Vivimos un país que cada día tiene más feminicidios, que son las muertes violentas por el sólo hecho de ser mujer, por eso es importante que no permitamos que se normalice la violencia hacia las mujeres, que se tome a juego, a burla, es un acto reprochable, reprobable, inadmisible, desde aquí condeno esa postura”, subrayó.

