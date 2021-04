Propone destinar recursos del ayuntamiento para “Baluarte de la salud”: José Inurreta Borges

El candidato a la alcaldía por la coalición “Va por Campeche”, José Inurreta Borges, anunció su plan en materia de salud denominado “Baluarte de la Salud”, que contempla ceder los recursos de la recaudación del impuesto Predial para la compra de vacunas contra Covid-19 y la implementación de Farmacias Comunitarias y Unidades Móviles, con especialistas.

De la reunión que sostuvo con la cúpula empresarial, el abanderado del PRI, PAN y PRD, indicó que la derrama económica que sale del Ayuntamiento de Campeche será en beneficio de los campechanos y no para los yucatecos, porque no se puede generar el desarrollo económico si se privilegia a los empresarios foráneos y no a los locales.