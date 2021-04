Cerca de 200 médicos privados aún no han sido vacunados contra el Covid-19, lamentan

Aunque no están de acuerdo de que médicos privados no sean considerados actualmente para ser inmunizados contra el COID-19, integrantes del Colegio de Médicos en Campeche señalaron que por el momento no planean realizar movilizaciones como en otras entidades.