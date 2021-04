Denuncia padre de menor, ser obligado a firmar perdón a favor de Xenses

Un menor de 13 años de edad murió el pasado 28 de marzo en una clínica de Playa del Carmen, Quintana Roo, tras haber sido succionado por un sistema de filtrado de agua que carecía de tapa en el parque Xenses, ubicado en Xcaret.

Leonardo, originario de Durango, estaba de vacaciones con su familia luego de haber superado la Covid-19 y como un regalo “por su valentía”, indicó su padre en Twitter, el cardiólogo Miguel Luna-Calvo.

El accidente ocurrió el sábado 27 de marzo en la atracción “Río Salado” del parque propiedad de Grupo Xcaret, de acuerdo con lo dicho por sus familiares en las redes sociales.

El sistema de filtrado succionó la pierna del niño, lo que lo mantuvo bajo el agua. Su padre lo ayudó a salir y fue trasladado con vida a una clínica, donde falleció horas después. “La pierna de mi hijo fue succionada por el sistema de filtración del río, en ese momento lo jalé, quité la rejilla y saqué a mi hijo; cuando llegó el personal del parque a brindar ayuda solicité un respirador al personal, yo soy médico, soy cardiólogo”, indicó el padre.

“Mientras llegaba la ambulancia le di respiración boca a boca, minutos después llegó la ambulancia sin oxígeno, el personal no tiene noción de qué son los primeros auxilios. De ahí, llegamos al hospital Amerimed, mi hijo necesitaba un catéter y no se lo pusieron, yo me ofrecí como médico cardiólogo a ponérselo, es mi especialidad, soy experto en eso y no me dejaron”, detalló.

Miguel Luna-Calvo dijo que tampoco le dejaron trasladar a su hijo a la Ciudad de México vía aérea, pese a que ya había logrado algunos arreglos con médicos de la capital. El niño falleció al día siguiente a las 11:50 horas.

Señaló que no le dejaron pagar la cuenta del hospital, por lo que intuyó que era un intento por silenciarlo. “No se imaginan lo que tardaron en darme el cuerpo de mi hijo, no me lo querían entregar, me pidieron firmar antes un perdón a favor del parque Xenses, el cuál fue muy condicionado por los asesores jurídicos del Grupo Xcaret”, precisó. Finalmente firmó el documento.

Reseñó que permaneció más de seis horas en la Fiscalía, ya que no le permitían realizar una declaración de los hechos. Indicó que la carpeta 1675/2021 no fue abierta como homicidio sino como un caso especial y que en el acta de defunción aparece que falleció por ahogamiento: “Mi hijo murió por negligencia del parque; si esto no lo hacemos público va a seguir pasando”.

En un breve comunicado, el Parque Xenses lamentó el fallecimiento: “Nos unimos a la pena que en estos momentos embarga a esta familia. Como lo hemos hecho desde el inicio, estamos atentos a sus necesidades y en comunicación para brindar el apoyo que podamos proporcionar”.

“Desde el momento del accidente el aérea fue asegurada y se han tomado las medidas, además que se están realizando las investigaciones y llegarán hasta las últimas consecuencias”, dice el texto reproducido por varios medios de comunicación. Señaló que en los 30 años que Grupo Xcaret ha operado parques, nunca había sucedido algo semejante.

El gobernador de Durango, José Aispuro Torres, envío su pésame a la familia del doctor Luna-Calvo, quien es un cardiólogo de renombre en la entidad.

El domingo, el gobernador había expresado su pesar por el hecho a través de su cuenta de Twitter: “Me uno a la pena que embarga al Dr. Miguel Luna, a su esposa Hilda Guerrero y a toda su familia, ante el sensible fallecimiento de su querido hijo, Leonardo Luna Guerrero. Envío mis sinceras condolencias, deseando encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”.

Fuente: Aristegui Noticias