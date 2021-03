Desachamps tiene dos denuncias en su contra por depósitos millonarios

El presidente mencionó que la UIF- perteneciente a la Secretaría de Hacienda- confirmó las denuncias por depósitos de 309 mdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que existen dos denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, por depósitos de 309 millones de pesos.

Luego de ser cuestionado en la conferencia de prensa matutina sobre si había alguna denuncia contra el exlíder petrolero, el presidente dio a conocer las denuncias y detalló que la información fue confirmada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda.

“Hay dos denuncias en la Fiscalía, según la Unidad de Inteligencia Financiera, por depósitos de 309 millones de pesos contra Romero Deschamps”, afirmó el presidente.

Además, agregó que existen investigaciones contra los dirigentes de las seis refinerías del país, esto por temas relacionados con el robo de combustible o “hucachicol“, aunque detalló que se revisan muchos otros casos más por la misma cuestión.

“Están abiertas las investigaciones, no solo en este caso, son cientos, todas relacionadas con el huachicol… en ductos pero también vigilando el manejo de la refinerías. Hay testimonios de que antes salían pipas de las refinerías, no era el que se perforará un ducto y se llevara a cabo una toma clandestina o que se explotara la gasolina como una toma, no, también se permitía desde las refinerías”, agregó.

López Obrador aclaró que Romero Deschamps se jubiló como trabajador de Pemex, luego de que su gobierno le pidiera su salida del sindicato al darse a conocer que estaba de vacaciones hasta 2024.

“Por una investigación de ustedes se le sugirió al señor Romero Deschamps que se jubilara, porque no sabía que andaba de vacaciones según lo que se esgrimió es que en todo el tiempo que estuvo de dirigente nunca salió de vacaciones y por eso iba a mantenerse de vacaciones hasta 2024. Eso me pareció una inmoralidad y hablé con el director de Pemex y la secretaria de Gobernación para que se comprobara este asunto y se comprobó que había este mecanismo”, detalló el mandatario.

Fuente: Grupo Formula