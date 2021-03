Doble de acción de Los Ángeles, se sumergió en una alberca de frijoles para salvar a su restaurante favorito

Hunter Ray Barker, un doble de acción de Los Ángeles, se sumergió en una alberca de frijoles durante 24 horas para atraer nuevos comensales a su restaurante favorito y salvarlo de cerrar por las dificultades que ha enfrentado durante la pandemia.

El restaurante se llama Los Toros Mexican Restaurant y sirve comida mexicana. Fue fundado en 1967 en la comunidad de Chatsworth al noroeste de Los Ángeles. Barker le tiene un cariño especial porque ahí se celebraban sus fiestas familiares mientras crecía.

Todo comenzó la mañana de este miércoles. Baker colocó una alberca inflable a las afueras del restaurante y la llenó con su dip favorito de frijoles. Posteriormente se sumergió en ella y quedó cubierto hasta la cintura. Momentos más tarde llegó a la escena un tatuador para marcar el logo del lugar, tres toros, en su piel mientras cumple con su cometido.

El hombre además portaba una playera y un cubrebocas con la misma imagen.

“Tenemos una oportunidad dorada de tomar al toro por los cuernos y apoyar a los negocios locales de manera grande y explosiva así que ¿por qué no?” dijo Baker, cuyo signo zodiacal es Tauro.

Su idea sorprendió a Nicolas Montaño, el dueño de Los Toros Mexican Restaurant.

“Fue como ‘¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que quieres hacer eso?’” dijo Montano. “Y él dijo, ‘Sí, creo que sería divertido y es algo que quiero hacer para ayudar al negocio.’”

¿Y si llama la naturaleza?

“La gran pregunta que me hacía la gente era ‘¿Qué vas a hacer cuando se trate de ir al baño?’ “recordó mientras se remojaba en los frijoles. “Tengo una sonda conectada a mí justo ahora, para cada vez que tenga que hacer del No. 1, está unida a una bolsa que está pegada a mi cuerpo. Para el No. 2 es una historia completamente diferente. Tendremos que esperar y ver.”

El apoyo de Barker hacia los negocios que han sufrido por la pandemia impresionó a los clientes de Los Toros y la gente que pasaba por ahí. “Estará sentado ahí por 24 horas, es completamente loco. Yo no lo haría, pero ¿sabes qué? Ayudará a Los Toros y a la comunidad, estoy completamente a favor,” dijo un comensal llamado Rick Brantley.

Fuente: Milenio