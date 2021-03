Abuelita de 60 años le hace una «llave de lucha libre» a un ladrón

Australia.- El video viral capturó el momento en que una abuela heroica perseguía a un posible ladrón después de que, según los informes, intentara arrebatarle el bolso de una mesa al aire libre donde la mujer estaba cenando.

La mujer supuestamente estaba ocupándose de sus propios asuntos cuando el sospechoso se acercó a su mesa, tomó su bolso y huyó del lugar a pie. No llegó muy lejos.

Según Seven News de Australia, el incidente tuvo lugar fuera de la taberna Pimpama en la Gold Coast de Australia el 19 de enero.

Las imágenes de vigilancia capturaron el momento en que la mujer se quita los zapatos, persigue al posible ladrón y lo tira al suelo después de que él agarra su bolso de la mesa y se va.

Cuando la pelea se derrama de la acera a la carretera, se puede ver a la mujer colocando al hombre, luego identificado como de Upper Coomera, en lo que parece ser una llave de cabeza antes de recuperar su bolso y abandonar la escena.

Luego, el sospechoso se sube a un camión blanco y abandona la escena. La mujer, que estaba celebrando su cumpleaños, sufrió fracturas en las costillas, cortes y magulladuras como resultado de la pelea.

Comienza a los 60 años informó que la mujer es abuela de al menos 10 nietos. La policía de Queensland pudo localizar al sospechoso y arrestarlo por cargos de robo.

Fierce grandma chases and tackles bag-snatcher to the ground pic.twitter.com/rQ7Zhd9QD1

— The Sun (@TheSun) February 25, 2021