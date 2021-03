Muere niña de 13 años por Covid-19 tras regresar a clases presenciales en Brasil

El regreso a clases es una medida que ya se está implementando en algunos países con el fin de volver poco a poco a la normalidad después de la pandemia por coronavirus, covid-19. Sin embargo, debido a que aún no estamos libres del covid-19, se corre el riesgo de que haya contagios en las aulas. Tal es el caso de la adolescente Ana Clara Macedo dos Santos, quien tras regresar a clases se contagió de covid-19 y murió; hecho que ha generado indignación.

Por el momento, Brasil ha registrado 251 mil 661 muertes, volviéndose en el segundo país del mundo en defunciones a causa del covid-19. En este contexto, el caso de la adolescente que tuvo que regresar a clases pese a los contagios y que murió contagiada, ha impactado al mundo.

Se trata de Ana Clara Macedo dos Santos que estudiaba en Campinas, San Pablo. De acuerdo con el diario O Globo, la adolescente se contagió del covid-19 posiblemente en su regreso a la escuela y murió el 24 de febrero por graves complicaciones derivadas de la enfermedad.

El caso ha generado polémica por el miedo de que más niñas, niños y adolescentes se contagien en las aulas, al no permitir que se sigan llevando a cabo las clases en línea para evitar contagiaos y muertes.

Al respecto, una docente de la joven fallecida habló en redes sociales para mostrar su descontento con el regreso a las clases presenciales.

«Junto al sufrimiento por lo ocurrido, viene el odio por saber que puede ser el inicio de una tragedia ya anunciada y llevada adelante por el gobernador Doria y su secretario de Educación, Rossieli Soares, en medio de todo el negacionismo de Bolsonaro que cobra vidas», escribió la docente.

En medios internacionales, se han recogido testimonios y el posicionamiento de algunos profesores que piden no regresar a clases presenciales, pues las escuelas no están del todo adaptadas para funcionar pese al covid-19. No están muy bien ventiladas; hay pocos baños y los profesores no recibieron apoyo completo de protección.

Por este caso, el Departamento de Vigilancia Sanitaria (Devisa) de Campinas abrió una investigación. El pasado viernes 26, el mismo organismo informó que el examen de PCR de la niña de 13 años fue negativo, aunque se examinará más a fondo, pues la familia asegura que la niña tuvo todos los síntomas de esta enfermedad.

Fuente: Excélsior