Al menos 15 muertos deja accidente múltiple en la frontera sur de California

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que 10 mexicanos murieron el accidente registrado este martes en El Centro (California, EE.UU.), ciudad cerca de la frontera estadounidense con México.

En total, 15 personas murieron por el incidente, ocurrido a primera hora de la mañana.

Catorce personas fueron encontradas muertas en el lugar del accidente y otra falleció en el Centro Médico Regional de El Centro”, dijo la directora gerente del departamento de emergencias de ese lugar, Judy Cruz, en una rueda de prensa transmitida por redes sociales.

🇺🇸 — DEVELOPING: Multiple people were killed and several others were injured following a serious multiple vehicle crash in Imperial, California — Details to follow.

