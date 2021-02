Ningún candidato con temas de violencia debe participar en elecciones: Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, reiteró que ningún aspirante a cargo de elección popular que tenga temas de violencia debe participar en los comicios del 6 de junio, pero aclaró que hasta el momento no hay ninguna sentencia en el caso del aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio.

La funcionaria declaró que deben ser los partidos los que se hagan cargo de sus candidatos y velar por su idoneidad, «ningún candidato que tenga temas de violencia, y que no tenga la idoneidad para ser postulado como candidato, debería de estar postulado como candidato de ningún partido político».

«Mi posición quedó establecida; ningún partido político puede tener como candidato a personas que tengan situaciones cuando menos conocidas, porque ahorita no hay, hasta ahorita, que yo sepa, ni sentencia ni resolución que tengan un tema de violencias contra las mujeres y sentencias en todos los ámbitos», expresó.

Comentó que antes la violencia contra las mujeres no era tema durante las elecciones y celebró que ahora lo sea, «tengo muchos años y ese no era tema con los candidatos hace muchos años y qué bueno que hoy es tema, no era como muchas otras cosas».

Subrayó que cualquier violencia en contra de las mujeres debe ser castigada, «pero son candidatos de los partidos políticos y ellos deben tomar la responsabilidad de la idoneidad de sus propios candidatos».

Fuente: Milenio