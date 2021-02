Emma Watson podría retirarse de la actuación

La actriz de Harry Potter Emma Watson al parecer se ha tomado un descanso indefinido para vivir en el anonimato con su actual novio Leo Robinton.

Según ha dado a conocer el diario Daily Mail, la carrera de Watson está parada e incluso se habla de un posible retiro, según dejó ver su Mánager a este medio británico.

Emma se ha quedado «inactiva» según su agente. Según el medio, la famosa actriz ha decidido alejarse de la vida pública y la actuación para pasar tiempo con su prometido Leo, con quien lleva año y medio de relación.

Otra fuente reveló al diario que “Emma se ha ido a la ocultar, se está estableciendo con Leo. Están escondidos. Tal vez quieran una familia”.

La actriz de 40 años y su novio que informan se dedica a la venta de canabis legal en Los Ángeles, estuvieron algunos meses viviendo en Ibiza, donde llevaban una vida de bajo perfil.

Ahora ambos han regresado a California, pero Watson no desea regresar a la actuación en breve.

Este mes Watson se tomó una foto, pero su publicista confirmó que su carrera está “inactiva y ella no está asumiendo nuevos compromisos”.

Quién es Leo Robinton, el misterioso nuevo novio de Emma Watson

Según el Daily Mail el misterioso joven es Leo Robinton, un emprendedor de 30 años que tiene un pequeño negocio en California. A fines del 2019, la actriz declaró en una entrevista con la revista Vogue que estaba soltera y feliz, y hacía hincapié en la idea de «autoemparejarse» con uno mismo. Sin embargo, al parecer no pudo evitar el flechazo de amor con Robinton.

En varias de las imágenes que circulan en las redes sociales, se observa a Watson y al joven compartiendo románticos besos; la actriz no ha compartido nada al respecto en sus redes, ya que como siempre, prefiere mantener en privado su vida personal.

Leo Alexander Robinton anteriormente trabajó en una compañía legal de venta y distribución de cannabis, además pertenece a una numerosa familia de cinco hermanos: tiene un hermano gemelo, Archer, un hermano mayor, Charlie, y otras dos hermanas, Lily y Daysy. Esta última sigue a Watson en Instagram y siempre aporta su «me gusta» a los posteos de la actriz.

«Emma y Leo hicieron todo lo que estaba en su poder para mantener su relación fuera de los medios», aseguró hace unos meses un allegado a Robinton al Daily Mail. La misma fuente reveló que la relación avanza cada vez más y que incluso la actriz ya le presentó a sus padres al afortunado.

Recordemos que Watson habló en varias oportunidades de su postura reservada a la hora de dar a conocer una relación: «No puedo hablar de mi pareja en público y después esperar que no nos saquen fotos paseando por la calle», confesó en una charla con Vanity Fair en 2017. Y agregó: «Creo que acudir con tu novio a una alfombra roja, de alguna manera lo hace formar parte de todo esto. No me gustaría que la persona con la que estoy sintiera que está involucrado en una especie de circo».

Fuente: El Universal