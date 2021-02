Mujer asegura que ‘ráfaga de viento’ la embarazó; historia se vuelve viral

Un caso en Indonesia se ha vuelto viral ya que sorprendió a todos por lo insólito que es. Una mujer en dicho país asegura que se embarazó después de una ráfaga de viento entrara a su cuerpo, por lo que de inmediato su vientre se abultó y se percató que estaba embarazada. Este hecho sin duda causó polémica. Siti Zainah, una mujer de 25 años declaró a medios locales que quedó embarazada después de sentir que una ráfaga de viento se “colocó”, entre sus piernas y entró a su cuerpo, resultado de este extraño suceso ella quedó embarazada.

Aunque quedó embarazada, esto no es lo único extraño ya que de acuerdo con la mujer, después de que el viento “entrará” a su cuerpo, de inmediato tuvo que acudir al hospital ya que se encontraba en labor de parto. “Después de realizar la oración de la tarde, estaba acostada boca abajo y de repente sentó una ráfaga de viento entrar en mis piernas. Un momento después mi estómago se hinchó, volvió a la normalidad y luego volvió a crecer”, declaró. Tras esto, Siti Zainah comenzó a sentir fuertes dolores, por lo que acudió de emergencia al hospital, la mujer nunca se imaginó que los doctores le informarían que se encontraba en labor de parto. La mujer dio a luz a una niña que pesó 2.9 kilogramos, informaron los medios locales. Tanto la madre como la bebé se encuentran en perfecto estado de salud, declaró Eman Sulaeman, directora de la clínica comunitaria donde nació la niña. Aunque el caso causó polémica, la directora de la clínica mencionó a The Sun que hay una explicación científica y que la joven tuvo un embarazo críptico el cual hace referencia a que la madre no sabe que está embarazada hasta la labor de parto.

Fuente: Milenio.