Mueren 100 animales por incendio en tienda de mascotas en EE.UU.

Los bomberos de Indianápolis informaron el martes que unos 100 animales murieron por un incendio durante la noche en una tienda de mascotas, sofocados por humo espeso y gases letales.

El Departamento de Bomberos de Indianápolis dijo que tardó aproximadamente una hora en extinguir el fuego en Uncle Bills Pet Center el lunes por la noche porque fue difícil combatir el incendio desde la parte trasera del techo del edificio.

9:02 PM – An estimated 100 animals perished as a result of smoke inhalation during a fire at Uncle Bills Pet Center 4829 W 38th. Initially dispatched as an alarm, the building was heavily charged w/ thick black smoke on arrival. Cause is under investigation. Under control in 1 hr pic.twitter.com/8kl4Msfdzw

— Indianapolis Fire Department 🚒 (@IFD_NEWS) February 16, 2021