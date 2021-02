Camilo asegura no saber quién es Selena Quintanilla.

Camilo, cantante de reguetón conocido por su canción Favorito, causó polémica en redes sociales, pues el también esposo de la hija de Ricardo Montaner –en el pasado– aseguró que no conoce a Selena Quintanilla, la Reina del Tex-Mex. Fue durante una prueba en donde el cantante admitió que no conoce a la intérprete de Si una vez, pero sí conoce de Eva Luna –su pareja sentimental–. Por este hecho, el joven ha recibido severas críticas en redes sociales. Fue a través de redes sociales en donde se retomó un video de un test que le hicieron a Camilo en BuzzFeed en noviembre del 2020. La dinámica consistía en escuchar una canción y adivinar el nombre de la cantante.

“No, no sé quién es… No ni idea, nunca la escuché”, dijo Camilo al escuchar la canción Techno Cumbia.

Además, por si fuera poco, bromeó sobre su error, combinándolo con su relación sentimental con Eva Luna, a quien le profesa amor incondicional. “No sé de Selena, pero sé de Eva Luna”, dijo el joven cantante.

Sin embargo, tampoco reconoció a la agrupación del hermano de Selena, A.B. Quintanilla, con Kumbia Kings. Como era de esperarse, el famoso fue fuertemente criticado en redes sociales. ¿Cómo no conoce a Selena? ¿Por qué no la conoce? ¿Es obligación saber de ella? Te dejamos algunas reacciones en su contra:

Es que saben cual es el problema con Camilo? No es que no conozca a selena, no tiene que ser fan de ella ni conocerla. Aunque tienen que aceptar que es SUPER RARISIMO que no la conozca porque de un tiempo para acá se ha vuelto bien famosa porque en todas partes está…

— Vetusto Terrazas. (@Richtergonzalez) February 5, 2021