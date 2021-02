CFE perdona deuda a Tabasco; están en acuerdo con el gobierno estatal

Villahermosa.— El gobierno de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron la condonación total de la deuda que mantenían por el servicio de energía eléctrica cerca de 607 mil 165 usuarios domésticos, la cual asciende a poco más de 11 mil millones de pesos; además se otorgará la tarifa 1F a los tabasqueños, con un subsidio único todo el año.

El anuncio lo hizo el gobernador Adán Augusto López Hernández, acompañado de Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de CFE, detallando que el acuerdo Adiós a tu Deuda, firmado en junio de 2019, no cumplió con las expectativas, debido a que no todos los usuarios que estaban en resistencia civil al no pago —la cual fue iniciada en 1995 por el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador— se habían inscrito al programa, por lo que ahora se había llegado a una solución final.

“A partir de hoy desaparece el adeudo histórico, de manera total, sin condiciones, de los consumidores domésticos tabasqueños con la Comisión Federal de Electricidad. A partir de hoy, todos los usuarios domésticos tabasqueños, salvo los de alto consumo, sin mayor requisito, en un plazo de 72 horas estarán en la Tarifa 1F, que es la más baja del espectro eléctrico nacional”, señaló.

Con este acuerdo, destacó, se busca que la Tarifa 1F sea más accesible en periodo fuera de verano y beneficie a la población con menor poder adquisitivo.

De esta manera, todos los usuarios que a la fecha se encuentran en la Tarifa 1C y 1D, pasan automáticamente a 1F, la cual era más costosa en el invierno porque el subsidio bajaba, pero ahora será igual todo el año.

López Hernández explicó que, adicionalmente, los 203 mil tabasqueños afectados por las inundaciones y que fueron censados por la Secretaría de Bienestar federal, quedan liberados no nada más del adeudo histórico que pudieron presentar hasta antes de 2019, sino de cualquier deuda acumulada por consumo de electricidad durante la emergencia registrada en octubre, noviembre y diciembre de 2020 que afectó al estado.

“Hoy podemos asegurar que hemos cumplido una vez más a los tabasqueños; nunca más tendremos que preocuparnos por las altas tarifas de energía, pero sí tenemos que aprender a consumir con moderación”, apuntó el mandatario estatal.

Por su parte, Luis Bravo Navarro, coordinador de Comunicación Corporativa de CFE, precisó que el gobierno de Tabasco apoyará el pago de los clientes no regularizados en el periodo comprendido del 1 junio de 2019 al 31 enero de 2021, que no hayan sido afectados por las inundaciones; mientras que CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) considerará la facturación de los clientes que hayan sido afectados por las mismas.

Asimismo, el funcionario mencionó que para obtener la cuantificación de los usuarios afectados por las inundaciones se cotejarán los registros de los sistemas de CFE SSB y el padrón de usuarios afectados de la Secretaría de Bienestar federal.

Problema añejo

En 1995, López Obrador, quien recién había perdido las elecciones a la gubernatura con el PRD, inició un movimiento de resistencia civil pacífica, en protesta por los altos costos de la luz. Desde entonces, el PRD abanderó el movimiento al que se unieron miles de tabasqueños. Al ganar la Presidencia, prometió la condonación de la deuda.

