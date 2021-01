Bebé de un año se contagia de Covid-19; “tiene síntomas de un adulto”, asegura madre

Raquel Citlali tiene un año de edad y dio positivo a covid-19, por lo que tuvo que ser internada de emergencia en el Hospital Pediátrico de la Villa ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Afuera del área de urgencias, con un cubreboca N-95 y lentes protectores, Gisela, madre de la menor, señala que los síntomas que detectó en ésta fueron fiebre, inflamación del estómago y oxigenación de 84.

“Mi bebé tiene un año y tiene todos los síntomas que puede tener una persona grande. El coronavirus no distingue edades”, señaló a MILENIO.

En espera de noticias de su bebé y esposo, quien también fue hospitalizado por estar contagiado, Gisela tuvo que realizarse una prueba rápida para saber si era portadora del virus.

Desde las 8 hasta las 10 la mañana se mantuvo al pie del cañón esperando que vocearan la ficha número 16, y es que de este resultado dependía el poder ver a su hija en el área covid.

“Yo no tengo covid, salió negativa mi prueba y eso es lo que me va a validar para poder entrar a ver a mi bebé; aún así no podré entrar del todo esporádicamente, pues tengo un embarazo de seis semanas, tampoco me van a exponer”, refirió.

El contagio de su hija, aseguró, muy probablemente fue porque en el trabajo de su esposo hubo un brote y “él convivía con ella y conmigo”.

Explicó que su esposo es almacenista y algunos de sus compañeros “salieron de vacaciones, se fueron comprar sus juguetes a la Merced, a la Central de Abasto y a hacer cosas que no deberían porque estamos en semáforo rojo”.

A su vez, reprochó que los capitalinos no tomen conciencia y no adopten las debidas precauciones ante esta emergencia; “que se pongan cubrebocas por protección a los demás, que muestren empatía.

“Mi bebé esta debatiéndose entre la vida y la muerte por personas que no se cuidan”, concluyó Gisela.

Al borde del colapso

En tanto, Ciudad de México esta a punto del colapso hospitalario luego de presentar 88 por ciento de ocupación hospitalaria, de acuerdo con cifras reportadas en el último informe de las autoridades capitalinas.

Lo anterior quiere decir que únicamente hay 225 camas disponibles con capacidad de intubación y 704 para hospitalización general en la ciudad.

Este miércoles únicamente cinco hospitales reportaron alta y media disponibilidad: Hospital De Especialidades Siglo XXI, Hospital De Pediatría Siglo XXI, Hospital General De México Dr. Eduardo Liceaga, Hospital Pediátrico De La Villa y el Hospital Infantil De México Federico Gómez.

Fuente: Milenio