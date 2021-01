Maestros se niegan a regresar a las aulas si no son vacunados

A propósito de la pandemia, el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de México,

señaló que mientras el Gobierno Federal no cumpla su compromiso de vacunar a los docentes, la mayoría se negarán asistir a las clases presenciales y en dado caso, se reflejará el descontento de los padres de familia al no vacunar también a sus hijos, por lo que es probable que no asistan a los planteles.

Dijo además que, aunque se cumpla el compromiso de ir a las escuelas, será doble trabajo para el magisterio.