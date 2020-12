Vacuna anticovid de AstraZeneca muestra eficacia del 95%, según diario británico

La vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el grupo farmacéutico británico AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford, ha logrado una «fórmula ganadora» de eficacia, dijo este domingo el Ceo de la empresa.

Pascal Soriot, director ejecutivo de la firma farmacéutica, aseguró que un método de dos dosis puede acercar la tasa de eficacia de la vacuna a la de sus rivales Pfizer y Moderna.

BREAKING—95%—new data from Oxford/AstraZeneca vaccine shows 95% efficacy & is “100% effective” in preventing severe 🏥illness, says AZ CEO. That’s on par w/ Moderna & Pfizer. No official data yet, but UK 🇬🇧 said to likely approve in days. HUGE🧵. #COVID19

