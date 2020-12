¿Ya la escuchaste? Itatí Cantoral lanza versión de «La Guadalupana»

Para sorpresa de todos, la actriz, reconocida por dar vida a Soraya Montenegro en María la del barrio, lanzó una versión de «La Guadalupana», canción que interpretó a lado de su hija María Inés. El videoclip que se estrenó este viernes causó revuelo en redes sociales, donde comienzan a circular los memes.

En Twitter y otras plataformas web se han publicado las comparaciones del video viralizado hace cuatro años y el que este 2020 lanzó al lado de su hija María.

Incluso se hicieron diferentes comentarios divertidos sobre la nueva interpretación que fue producida bajo la dirección de la misma Itatí Cantoral.

“Un día solo existías y estabas dispuesta a cantar y ahora eres un icono anual en la cultura popular mexicana”, “La Virgen de Guadalupe viendo llegar a Itatí Cantoral con mariachi”, “Si no me vas a cantar como Itatí Cantoral a la Virgen mejor no quiero nada”, “Todos esperando la canción de Itatí” o “La Virgen de Guadalupe traumatizada con la voz de Itati Cantoral”, son algunos de los comentarios que resaltaron en la red social.

La Virgen de Guadalupe cuando supo que Itatí Cantoral va a cantar de nuevo las mañanitas y ahora con su hija… pic.twitter.com/qtEe2pfbC5 — Stefan (@StefanDLuna) December 11, 2020

Muchos de los internautas resaltaron la nueva versión de La Guadalupana y es que ayer la actriz estrenó el tema pero ahora en colaboración con su hija María, con quien también grabó el video promocional.

En el video se le ve vestida en tonos claros, tomando a su hija de la mano y entonar con un pequeño coro de niños que se acomodaron en el atrio de La Villa, que permanecerá cerrada al público este 12 de diciembre en un esfuerzo por ayudar a reducir los riesgos de infección por coronavirus.

“Mi mamá y mi papá eran muy devotos de la Virgen de Guadalupe, de hecho yo a mi madre le prometí que iba a hacer una nueva versión de La Guadalupana y de pronto hasta soñé que le cantaba y dije, bueno qué mejor que este año, así como lo quería mi mamá y ahora todavía mejor porque María canta muy bonito y entonces la invité a la tradición de cantarle a la Virgen de Guadalupe”, contó la intérprete a las cámaras del programa Hoy.

Además recordó su polémica presentación viral: “Lo peor del caso es que no lo hice de broma, lo hice de verdad, igual no salió como esperaba, ahora se la estoy cantando como sí la espero. Con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor, sobre todo en estos momentos tan difíciles”, finalizó.

¿Ya descongelaron a Itatí Cantoral? pic.twitter.com/VDwMr8V8zU — Alberto Mtx (@albertomtxb) December 11, 2020

La interpretación que hizo hace cuatro años es una de las más recordadas por su carácter cómido y la misma actriz ha hecho mofa de su actuación, ya que el año pasado lanzó un TikTok con el que se burló de su penosa experiencia a los pies de la figura religiosa, hecho que varios de sus seguidores tomaron con humor, mientras que otros lo consideraron como una total falta de respeto.