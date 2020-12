Habrá un eclipse total de sol este 14 de diciembre; ¿se podrá ver en México?

Este 14 de diciembre, habrá un eclipse total de Sol sobre el extremo Sur de Sudamérica y podrá verse de forma parcial en varios países del continente y otras regiones del mundo. Aunque en México no será visible, podremos verlo a través de plataformas digitales.

Durante el fenómeno, la Luna nueva pasará por la cara del Sol para cubrirlo completamente durante poco más de dos minutos.

Según Tania de Sales Marques, experta del Real Observatorio de Greenwich en Londres, Reino Unido, el recorrido de la Luna provocará que el día se transforme en noche durante unos minutos.

El eclipse podrá observarse en su totalidad en diversos puntos de Chile, como la Araucanía, los Ríos y Biobío, y al norte de la Patagonia en Argentina; mientras que se podrá ver de forma parcial en países como Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

On Dec. 14, people in parts of South America can enjoy a total solar eclipse! Watch online:

☀️ 9:40 a.m. EST (14:40 UTC) Live view from Chile (no commentary)

☀️ 10:30 a.m. EST (15:30 UTC) Spanish commentary w/ @NASA scientists.❓'s: #preguntaNASA

More: https://t.co/oA9xbezvS1 https://t.co/SWWgMfjZXn

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) December 12, 2020