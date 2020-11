Alertan sobre link que roba identidad vía WhatsApp

La Policía Cibernética de la Ciudad de México señaló que los usuarios reciben un link y al ingresar roban la identidad, datos y cuentas

La Policía Cibernética de la Ciudad de México reportó que de 4 mil 509 reportes de fraude recibidos a nivel nacional, 202 ocurrieron vía la aplicación de mensajería WhatsApp.

En la víspera, los responsables de perseguir los crímenes digitales en la capital lanzaron una Alerta para que las personas se abstengan de abrir links no reconocidos en esa aplicación.

A principios de noviembre, mediante mensajes en cadena, se detectó una invitación para ingresar a un link y obtener recompensas o beneficios cibernéticos para juegos en línea como Free Fire.

De hecho, los mismos desarrolladores de ese juego de supervivencia para dispositivos móviles, también hicieron la aclaración vía Twitter.

“NFORMACIÓN IMPORTANTE. Sobrevivientes, les recordamos que en Garena NO los contactamos a través de WhatsApp ni NINGÚN otro medio que no sea el sitio de soporte. No caigas en estafas, los únicos concursos que tenemos son en nuestras redes sociales”, se lee en la cuenta @freefirelatino.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠ Sobrevivientes, les recordamos que en Garena NO los contactamos a través de WhatsApp ni NINGÚN otro medio que no sea el sitio de soporte.

No caigas en estafas, los únicos concursos que tenemos son en nuestras redes sociales. ‼ pic.twitter.com/s8Wd37OIXO — Free Fire LATAM 🏆 (@freefirelatino) November 24, 2020

Los policías cibernéticos detectaron que los enlaces remiten a otras páginas con códigos incrustados o cifrados, que buscan robar la identidad de los usuarios, sus datos personales o bien la cuenta del juego o juegos.

Falsa promesa

Por ello exponen que es falsa la promesa de obtener mil 200 diamantes a jugadores de Free Fire si “pican” el link.

El mensaje señalado cita: “Sobreviviente te regalamos 1200 Diamantes para que te quedes en casa (Por seguridad no se te pide cuenta ni correo, Solo tu id del juego) Que esperas reclamalos que te ganaran” (sic).

Este mensaje podría generar que, al abrir el enlace, los ciberdelincuentes accedan y roben la cuenta del juego o redirija al usuario a páginas «phishing» (suplantación de identidad vía digital) para robar datos personales, con lo que pone en riesgo la seguridad física y patrimonial de los jugadores.

La policía pidió reportar este tipo de mensajes que, en su mayoría, se adaptan al idioma configurado en el teléfono móvil de la víctima como un software malicioso en lenguajes como portugués, inglés o español y al final, se les pide compartir la “promoción” con 10 contactos para generar una reacción en cadena y más flujo de datos vulnerables.

La Policía Cibernética recomienda a la población ignorar este tipo de mensajes y verificar su autentificación, además de no compartir información de dudosa procedencia, y cortar este tipo de cadenas eliminando los mensajes ya sea del correo electrónico o de la aplicación de mensajería.

Recomendaciones

También es importante verificar que las URL de los enlaces empiecen con “https”, la “s” al final significa que los cibernautas se encuentran en un sitio con comunicación encriptada o “un sitio seguro”.

Otro dato es que la mayoría de cadenas que realizan los cibercriminales tienen faltas de ortografía, además, muchas veces la imagen gráfica que utilizan para ilustrar los mensajes, es de mala calidad.

Desde que inició el confinamiento por el virus COVID-19, de marzo a noviembre de 2020, la Policía Cibernética ha recibido a nivel nacional 4 mil 509 reportes de fraude. De ellos, 202 ocurrieron a través de WhatsApp.

Se sugiere que, ante cualquier mensaje dudoso o evento sospechoso en el ciberespacio, llamen al número telefónico 55 5242 5100 ext. 5086, o las cuentas de redes sociales oficiales @SSC_CDMX, @UCS_GCDMX.

Fuente: El Heraldo